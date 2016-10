Márquez: "En Japón tenemos que estar con la mentalidad de conseguir ese título"

Motores

Jueves 13| 9:25 am





El español Marc Márquez ha asegurado en el circuito japonés de Motegi que "al ciento por ciento por ciento no se puede decir, pero al noventa y nueve sí que no se pasa por mi cabeza que aquí pueda ser campeón".

"En Japón tenemos que estar con la mentalidad de construir ese título y eso quiere decir sumar puntos", agregó Márquez, quien reconoció no saber cuáles eran las cuentas para proclamarse campeón pues dijo que "sé que tengo que ganar, pero no sé los otros que es lo que tienen que hacer. Supongo que con 52 puntos es..., no me la se, no me la sé (sonrisas), pero tengo que ganar seguro si quiero ser campeón, no creo que pase".

"Tampoco quiero ni quitarme aspiraciones ni ponerme mucha presión, pero al final sabemos que aquí, en este circuito, de los que quedan, es en donde sufriremos más, pero también teníamos que sufrir en Misano y luego no fue tanto, así que esto me da esperanzas de estar en el podio el domingo", comentó el piloto de Repsol.

"Sabemos que los dos pilotos Yamaha han ido los últimos años muy rápido, sobre todo Jorge, pero también Valentino, así que por el estilo de circuito, si fuese en Aragón otro gran premio diría que intentaremos apretar, pero éste es un circuito que ya veremos cómo estamos el viernes y el sábado", explicó Marc Márquez.

Una vez más Marc Márquez fue preguntado por las declaraciones de Valentino Rossi semanas atrás y una vez más el líder del equipo Repsol Honda dijo que "el año pasado aprendí cosas, aprendí que dependes de ti mismo en la pista y que fuera de la pista no dependes de ti mismo, hay muchos factores, y al final sé que es una guerra que no me conviene en la situación que estamos ahora ni tampoco quiero entrar porque al final no me aporta nada"./EFE

2016-10-13

2016-10-13