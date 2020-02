Viñales: He ido rápido y a un buen ritmo

Moto GP

Viernes 7| 10:35 am





El español Maverick Viñales consideró que la primera jornada de entrenamientos en Sepang (Malasia) no le permite sacar grandes conclusiones, si bien valoró la velocidad y el buen ritmo de su Yamaha.



En declaraciones facilitadas por el equipo Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales explicó que las sensaciones sobre la moto "fueron fantásticas". "Una vuelta a 1:59 aquí es bueno para mí. Tuve las sensaciones que esperaba (...), he ido rápido y a un buen ritmo", comentó.



Viñales remarcó, sin embargo, que necesitan "seguir trabajando para entender muchas cosas". "Tenemos que probar muchas cosas, especialmente mañana", apuntó.



El catalán dedicará la segunda jornada de entrenamientos en Sepang a probar diferentes elementos de la moto. "El tercer día será cuando me centre en mí", indicó.



El piloto español rodó este viernes durante 49 vueltas y logró la sexta posición con un tiempo de 1:59.367.



Su compañero, el italiano Valentino Rossi, cerró el día en la décima plaza. "Fue duro, especialmente por las condiciones. Llovió y no acabamos nuestro programa. El tiempo de mi vuelta (1:59.569) y mi puesto no son fantásticos, pero trabajamos bien. La M1 2020 es diferente y necesitamos conocerla mejor", comentó Valentino Rossi. EFE