Petrucci gana pero Márquez consolida su liderato

Moto GP

Lunes 3| 7:50 am





El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) logró su primera victoria en grandes premios en donde más ilusión le podría hacer y lo logró tras demostrar una madurez y convicción propia de los mejores, aunque la segunda plaza de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) le ha permitido marcharse de Mugello con más ventaja al frente de la clasificación provisional del mundial.



Márquez, que el año pasado se cayó en este escenario, mejoró notablemente esa situación e incluso estuvo en disposición de hacerse con el triunfo, si no hubiese sido por el ansia que mostró Petrucci por conseguir su primera victoria en MotoGP.



El piloto de Repsol Honda no se cansó de decir durante todo el fin de semana que la primera cita de Italia la tenía apuntada en el calendario para "puntuar" y esperar a ver cómo se encontraban sus rivales, pero lo cierto es que durante los entrenamientos demostró ritmo y también velocidad. Marcó la "pole position" y un nuevo récord absoluto del circuito, pero la carrera "era otra cosa".



Desde el principio Marc Márquez salió dispuesto a intentar imponer ese ritmo mostrado en entrenamientos, pero por detrás de él los dos pilotos de Ducati salieron muy bien y mostraron desde los primeros metros que, además de la velocidad, que se presupone siempre a sus Ducati, también tenían ritmo y se pusieron tras él para evitar que se marchase.



Ese fue el acierto de Ducati, aunque seguramente no contaban con un rival incómodo que se les presentó, Alex Rins y su Suzuki GSX RR, que les plantó cara, aunque al final perdiese algo de fuelle y tuviese que conformarse con una cuarta plaza que, saliendo decimotercero, le debió saber casi a podio.



Al final, el balance de Mugello se podría resumir en dos puntos muy concretos: Danilo Petrucci se fue contento con su primera victoria en MotoGP y Marc Márquez también, pues a pesar de ser segundo incrementó su ventaja en la provisional del mundial y se olvidó de la caída que el año pasado le impidió acabar la carrera en los puntos.



Cada vez más son Marc Márquez y Andrea Dovizioso quienes se perfilan como los principales favoritos al título y Valentino Rossi se aleja poco a poco de cualquier posibilidad de soñar con su décimo título mundial.



Sus entrenamientos fueron nefastos y la presión en carrera le hizo cometer dos errores, primero se salió y después se cayó. Son ya 72 puntos de desventaja los que acumula respecto al piloto de Repsol Honda.



En el resto de categorías la situación es bien distinta, tanto el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex) como el español Arón Canet (KTM) mantienen el primer puesto, pero una cuarta plaza del primero y la séptima del segundo, les ha hecho dejar una buena cantidad de puntos por el camino.



Baldasarri apenas cuenta con dos puntos sobre un Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) que volvió a brillar con intensidad para sumar su segundo triunfo consecutivo de la temporada y es quinto en Moto2, mientras Arón Canet apenas tiene uno más -tres- sobre el italiano Lorenzo dalla Porta, por lo que bien se pudiera decir que en ambas categorías es como si el mundial acabase de empezar. EFE