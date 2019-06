Lorenzo pide una moto más versátil a Honda

Moto GP

El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), decimoséptimo al final de los entrenamientos para el Gran Premio de Italia de MotoGP reconoció tras su mal resultado que le pide a Honda que haga una moto más versátil y fácil de pilotar.



"Entiendo perfectamente la situación de Honda, es difícil tener que cambiar mucho la moto cuando un piloto está ganando cinco de seis, pero ninguna de las dos partes está contenta con los resultados, ni Honda ni yo y, sinceramente, si queremos cambiar la situación no sólo basta con acumular kilómetros e intentar ir rápido con la moto que tenemos", manifestó Jorge Lorenzo.



"Yo tengo mis particularidades como piloto, mis particularidades físicas y con eso sé que soy capaz de hacer cosas muy importantes si me encuentro bien encima de la moto, pero eso en estos momentos no está pasando", explicó el piloto de Repsol Honda.



"Eso es algo parecido a lo que pasó en el primer año o año y medio de Ducati, pero cuando lo conseguí pude hacer esos resultados unos meses antes de lesionarme y sé que lo puedo hacer también con Honda, pero además de acumular kilómetros necesito empezar a ver esos cambios, esas piezas", comentó Lorenzo.



"Y no es por Honda, pues ha trabajado muchísimo para darme todo, para darme soluciones, pero hasta ahora no lo hemos conseguido y no ha sido por falta de intención, sino simplemente porque no lo hemos encontrado", reconoció el piloto del Repsol Honda.



"Las limitaciones por mis lesiones y el reglamento no han ayudado mucho, sinceramente, pero la cuestión hasta ahora es que no hemos hecho grandes progresos en esa dirección, lo que no quiere decir que no lo hagamos en el futuro", explicó.



Con esas condiciones, Jorge Lorenzo reconoció que la carrera de Italia, si no encuentran alguna solución mañana en los últimos entrenamientos, será "una carrera de supervivencia, como las anteriores, para intentar terminar, coger los puntos que podamos y sobrevivir para esperar estar mejor en las siguientes carreras".



Lorenzo resaltó que esa situación se ha visto en otros pilotos, como Valentino Rossi, pues "si el piloto no está cómodo es un piloto lento, me pasa a mí como también a Valentino, el año pasado fuimos rápidos, el hizo la pole y yo gané aquí, y lo único que ha cambiado es la comodidad, las sensaciones".



El piloto de Repsol Honda incidió en que "es sólo una idea", puesto que reconoció que "es muy complicado para cualquier marca tener dos vías de evolución, sobre todo de motor, que se congela al principio de la temporada, pero en el resto de aspectos si se pueden cambiar las cosas y también en el motor del año que viene ya que se pueden mejorar los puntos débiles".



"Se ha trabajado para conseguir la potencia y velocidad de Ducati pero eso ha traído otros problemas que tenemos que intentar resolver", agregó Lorenzo al respecto. // EFE