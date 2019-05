Márquez afirmó haber gestionado la carrera "de la mejor manera"

Moto GP

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sumó su tercera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Francia de MotoGP, del que dijo "haberlo gestionado de la mejor manera posible".



"Estoy contento de ganar en un circuito en el que había alguna duda, es cierto que después del año pasado se podía intuir que podía ir bien, pero con esta temperatura, con tanto frío, nunca habíamos acabado de ir bien", explicó el líder del campeonato.



Márquez más contento por la victoria de su hermano que por la suya, tuvo sus primeras palabras para Alex, vencedor en Moto2, ya que "ha estado un año y medio sin ganar, pero nunca se rinde y nunca pierde la paciencia y esta victoria es importante para él, para sus objetivos de este año".



Ya en lo que a su actuación se refiere, el piloto de Repsol Honda explicó que "la carrera empezó el sábado, clasificándonos muy bien, y en carrera, honestamente, he salido tirando por miedo a las Yamaha, no a las Ducati".



"Viñales y Quartararo habían rodado muy rápido y si se ponían en 32 bajos hubiera tenido que arriesgar más, por eso quería tirar desde el principio, por el neumático delantero y por las dos Yamaha que salían detrás", reconoció Márquez, quien dijo sorprenderse cuando le adelantó el australiano Jack Miller.



"Era rápido y me ha pasado, pensé que tendría más, pero volví a pasarlo porque el hueco que habíamos creado nos lo recuperaron y aunque no ha sido como Jerez ya que ha habido un poco de pelea, que lo echaba de menos, le he pillado el gustillo a esto de escaparme, si bien soy consciente de que no será en todas las carreras y quizá la siguiente toque gestionarla de otra manera", explicó el líder del equipo Repsol Honda.



Al referirse a las próximas citas del campeonato, Mugello y Montmeló, Marc Márquez señaló que "no está Lorenzo con la Ducati, que el año pasado ganó, más que las Ducati ganó Lorenzo, así que intentaremos gestionarlo de la mejor manera y con mentalidad ganadora, aunque durante el fin de semana la situación te pone en tu sitio, aunque intentaremos sacar un podio, que es el objetivo principal, y si se puede ganar, pues lo intentaremos".



Y, al ser preguntado sobre la posibilidad de que gane Jorge Lorenzo con la Repsol Honda, el líder del campeonato reconoció que "Lorenzo es de esos pilotos que de un día para otro se despierta, pero sí que de momento su adaptación está siendo un pelín rara".



"De golpe hace un cuarto y luego le cuesta en la carrera, aunque no sé qué le ha pasado, pero estoy seguro de que va a despertar cuando menos lo esperemos", destacó Márquez. // EFE