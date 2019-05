Viñales reconoció un "error de estrategia"

Moto GP

Sábado 18| 12:54 pm





El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), dominador de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Francia de MotoGP pero al final undécimo, reconoció que fue "un error, un error que puede pasar y si hubiese dejado de llover habría dado dos o tres vueltas más que mis rivales y, seguramente, el tiempo habría sido muy bueno, pero no ha sido así y es un riesgo que hemos tomado".



No obstante Maverick se mostró confiado pues "el ritmo está ahí" para señalar enseguida que "hemos tenido muy buenas sensaciones durante todo el fin de semana y seguramente mañana en carrera puede pasar de todo".



"Está claro que nuestro primer objetivo es intentar estar en el podio; intentaremos salir bien, atacar al principio, que será importante y si es en agua quizás será un poco más fácil atacar al principio, pero en cualquier caso intentaré dar el máximo, como siempre, para estar lo más arriba posible", aseguró Viñales.



"Al final tenemos buen ritmo para ir escalando posiciones e intentar cerrar el hueco con los primeros, así que intentaré tanto en seco como en mojado salir a por todas, salir al máximo si bien está claro que en seco es una carrera más tranquila, más controlable que en agua, pero tanto en agua como en seco me he sentido muy bien, en las dos condiciones y lo importante será remontar posiciones", afirmó el piloto de Yamaha. // EFE