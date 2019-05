Marc Márquez alabó las motos Yamaha

Moto GP

Viernes 17| 1:13 pm





El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo mejor tiempo de entrenamientos libres para el Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito Bugatti de Le Mans, cree que "si la carrera fuese ahora, la Yamaha es una moto que está para ganar".



"Siempre lo he dicho, hay cuatro marcas, y es lo bonito de MotoGP, con las que se puede ganar el Mundial y cuando escuchaba que decían 'la Yamaha...', si haces el récord de la pista en Catar no lo haces con una moto que va mal, la moto tiene que ir bien; y cuando Quartararo rueda en 36.6 en los test, la moto tiene que ir bien", continúa al respecto el piloto de Repsol Honda.



"Las Yamaha tienen puntos fuertes y puntos débiles, parece que tanto aquí como en Jerez, que había mucha adherencia, van rápido, por lo que nosotros intentaremos poner las cosas difíciles y ver la balanza, es cierto que de momento nosotros vamos bien en todas las pistas y eso es lo más importante", manifestó Marc Márquez.



"Un campeonato es resistencia, no es hacer picos, o una montaña rusa, es intentar ser constante en todas las condiciones, frío, calor, lluvia, y es ahí en donde he trabajado desde 2015, cuando viví una temporada que me costó, y estoy intentándolo mejorar", señaló Márquez quien sobre sus rivales dijo que "el más constante de los que hay ahora es quizás Dovizioso; a veces le cuesta, pero siempre sale, siempre está delante, y esto hace que le tenga más en cuenta que a los demás".



"Dovizioso ha usado neumáticos muy usados en el FP2, neumático blando usado, y no ha ido lento, ha hecho un 32.4 final que es bastante buen tiempo pero aprovechar el neumático nuevo creo que no es su punto fuerte, lo es más trabajar con neumático de carrera, así que sí que creo que está en el sitio para ganar", dijo Márquez de sus rivales para el domingo.



"Y luego están las Yamaha, que parece que desde Jerez están muy fuertes y no sólo Viñales, también Quartararo va muy rápido", agregó el piloto de Repsol. // EFE