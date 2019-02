Bautista, satisfecho, aunque su objetivo no era ser el más rápido

Moto GP

El español Álvaro Bautista (Ducati Panigale V4R) consiguió el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos de la carrera inaugural del campeonato del mundo de Superbike, que se disputa este fin de semana en el circuito australiano de Phillip Island, aunque reconoció que "el objetivo principal no era establecer el tiempo más rápido, pero fue realmente positivo" y está "muy satisfecho".



"Sabíamos que teníamos un buen ritmo, así que todo era posible y ya por la mañana hicimos un cambio en la configuración de la moto para intentar mejorar la sensación de las pruebas que hicimos al principio de la semana, pero no encontramos lo que esperábamos", reconoció el piloto de Ducati.



"Además -continuó-, probamos una nueva especificación de neumático que no estaba en los anteriores entrenamientos y, por la tarde, decidimos trabajar en la distancia de carrera para verificar el desgaste de los neumáticos".



Bautista, quien dijo estar contento de cómo han ido todos los entrenamientos y su adaptación a la nueva categoría afirmó tener "una excelente sensación con la moto, me estoy divirtiendo, así que intentaremos seguir igual todo el fin de semana".



"Será mi primera carrera en Superbike y por tanto muchos aspectos son nuevos para mí. No será fácil, pero espero poder pelear con Rea", señaló Álvaro Bautista tras la primera jornada de entrenamientos en la nota de prensa de su equipo en Phillip Island. EFE