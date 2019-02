Lorenzo confiado en poder hacer unos test productivos

Moto GP

Jueves 21| 7:52 am





El español Jorge Lorenzo, nuevo integrante del equipo Repsol Honda de MotoGP junto al campeón Marc Márquez y todavía en proceso de recuperación de su lesión en la mano izquierda se mostró confiado en "poder hacer unos test productivos".



"Me he centrado mucho en mejorar mi muñeca y estoy contento con el progreso", aseguró en la nota de prensa del equipo el triple campeón mundial de MotoGP.



"Evidentemente -continuó-, me hubiera gustado estar en mejores condiciones, pero creo que podremos hacer un test productivo".



"Primero debemos entender mi estado sobre la moto, si bien es cierto que Honda pudo progresar mucho en los entrenamientos de Sepang y tengo ganas de volver a subirme a la Repsol Honda RC 213 V para preparar la temporada que llega", aseguró Lorenzo. EFE