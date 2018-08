Dovizioso sorprende y se lleva el GP de República Checa

Moto GP

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) se adjudicó la victoria en un apurado y apretado final del Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno frente a los españoles Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V).



Ninguno de los tres protagonistas cedió un ápice ante sus oponentes, que hasta la última curva, el último metro, buscaron "meter la rueda" a su oponente, aunque al final el orden definitivo fuese ese.



Ahora, Marc Márquez es algo más líder al incrementar hasta los 49 puntos su ventaja respecto al italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que se tuvo que conformar con la cuarta plaza, labrada a pulso en una última vuelta en la que doblegó por 56 milésimas de segundo al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).



A pesar de no conseguir una notable mejoría de su moto en los últimos entrenamientos libres, el italiano Valentino Rossi sorprendió a todos sus rivales para encabezar la carrera al apagarse el semáforo rojo y apenas unas cuantas curvas después la prueba ya perdió a tres de sus protagonistas por caída, el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), el alemán Stefan Bradl (Honda RC 213 V) y el británico Bradley Smith (KTM RC 16).



Antes incluso de darse la salida, Pol Espargaró (KTM RC 16) fue baja al sufrir una caída en los entrenamientos libres en la que se fracturó la clavícula izquierda y se produjo una fuerte contusión cervical que le mandó a un hospital de Brno para que se le pudiese realizar la pertinente resonancia magnética.



Rossi no aguantó mucho en cabeza ya que al término de la primera vuelta era Andrea Dovizioso el líder, aunque con Rossi pegado tras su estela y unos metros más atrás Jorge Lorenzo y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), por delante de Cal Crutchlow, Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) y Johan Zarco (Yamaha YZR M 1), entre otros.



No pareció en esos instantes que Marc Márquez estuviese muy cómodo sobre su moto, pero aguantó firme tras Jorge Lorenzo, quien aunque unos metros más atrás, pudo mantener la distancia inicial respecto a Dovizioso y Rossi, hasta que el de Repsol Honda le superó en el quinto giro para irse tras la estela del dúo italiano.



El británico Scott Redding (Aprilia RS-GP) fue la siguiente víctima de la carrera, en la que por delante mandó Dovizioso, seguido por Rossi, Márquez, Lorenzo, Petrucci y Crutchlow, con una metros sobre un trío formado por Zarco y los pilotos oficiales de Suzuki, el italiano Andrea Iannone y el español Alex Rins, además de Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17), autor de la última vuelta rápida de carrera en el quinto giro y retirado en la novena vuelta con problemas mecánicos cuando era undécimo.



Rossi superó a Dovizioso en la octava vuelta, la misma en la que Lorenzo pasó a Márquez -que una más tarde se la devolvió-, aunque las diferencias entre todos ellos continuaban siendo exiguas, pero Márquez ya centró en su "punto de mira" a Andrea Dovizioso, al que intentó doblegar sin éxito, por primera vez, en la décima.



La undécima vuelta marcó un punto de inflexión, al verse superado el hasta ese momento líder, Valentino Rossi, en el primer parcial de esa vuelta, primero por Andrea Dovizioso y después por Marc Márquez, un giro más tarde fue Cal Crutchlow el que superó al italiano y en la decimotercera Jorge Lorenzo, que poco después hizo lo propio con el británico en un bonito adelantamiento por el interior de la curva de entrada a la recta de meta.



No fue hasta la vuelta dieciocho, a tres del final, que Jorge Lorenzo intentó una auténtica machada, al pasar en la doble curva de entrada a la recta de meta primero a Marc Márquez y después a Andrea Dovizioso, si bien el italiano tenía el mejor sitio en la entrada a la recta de meta y mantuvo el liderato.



Las dos vueltas finales resultaron de auténtico infarto, con adelantamientos al límite entre Dovizioso y Lorenzo y con Márquez expectante tras ellos, ya con muchos metros de ventaja sobre Crutchlow y Rossi.



Dovizioso supo mantener en todo momento la línea y quizás ayudado por el duelo que sostuvieron Lorenzo y Márquez acabó consiguiendo la victoria, la segunda de la temporada y la primera de una Ducati desde que en 2007 lo hiciese por última Casey Stoner.



Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) concluyó en la octava posición, por delante de Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17), con Alex Rins undécimo, y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), en la decimoquinta plaza. EFE