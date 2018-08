Lorenzo satisfecho aunque lamento no ser el más rápido

Moto GP

Sábado 4| 2:12 pm





El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), cuarto en la segunda clasificación de Brno, afirmó que para él "es una pena que sean sólo diez minutos, con un neumático, porque creo que hubiéramos hecho el mejor tiempo".



"La diferencia ha estado aquí, pues en la primera intentona he hecho una buena vuelta, pero en la segunda no me he sentido muy suelto y seguramente no haber probado el neumático duro delantero con alta temperatura me ha impedido marcar la diferencia", explicó Jorge Lorenzo.



"La verdad es que hemos dado un gran paso adelante respecto a esta mañana, pasando de estar en una situación difícil a estar delante con los favoritos", continuó Lorenzo, quien como los demás destacó que "habrá que cuidar los neumáticos, especialmente el trasero, será importante".



Y Jorge Lorenzo, más que nadie, puede hablar de Ramón Forcada, pues fue su técnico durante nueve años y por eso dijo que "es un poco triste la situación por Ramón, las carreras son su pasión y espero que, en caso de no seguir en Yamaha, encuentre un equipo".



"Es un técnico con mucha experiencia y muy bueno, con mucho conocimiento a nivel de suspensiones y a nivel general, pero es cierto que también tiene su carácter, un carácter fuerte, y especialmente en momentos difíciles es complicado gestionar esa relación", comentó Lorenzo.



"Tampoco Maverick quizás no sea la persona con el carácter 'más plano', seguro que tendrán sus discusiones como las tuve yo con él, pero pasé nueve años con Ramón, y Maverick parece que estará bastante menos", continuó Lorenzo, quien deseó que "a Maverick le vaya bien con su nuevo técnico". EFE