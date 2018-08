Rossi saldrá en la punta del GP de República Checa

Moto GP

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) "robó" el mejor tiempo de entrenamientos libres en el último instante a su compatriota Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18), quien hasta ese momento había sido el más rápido para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP que se disputa mañana, domingo, en el circuito de Brno.



Rossi salió a pista por última vez con el neumático blando detrás y en su vuelta rápida, la última que realizó, se pudo aprovechar del rebufo generado por la Ducati Desmosedici GP18 de su compatriota Andrea Dovizioso, lo que le permitió marcar un mejor tiempo de 1:55.175 que fue 86 milésimas de segundo más rápido que el registro de Petrucci.



Esa pequeña picardía, probablemente fruto de la casualidad, le colocó al frente de una clasificación en la que sólo hubo dos Yamaha entre los diez primeros, la suya y la del francés Johann Zarco, quien acabó en la octava posición.



Hasta ese momento el liderato en la clasificación de entrenamientos libres le correspondió inicialmente al español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que fue de los primeros en mejorar su tiempo del primer día, si bien posteriormente se vio superado por el italiano Danilo Petrucci y a ambos les acabó doblegando, ya en el último tercio de la sesión de entrenamientos, el también español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18).



Lorenzo, que se tuvo que conformar con la tercera posición en el global de los entrenamientos libres, mejoró en casi dos segundos su mejor tiempo del primer día, una diferencia más que notable que denota la solución de todos los problemas que durante el primer día pudieron acuciar al piloto de Palma de Mallorca.



La gran decepción de la sesión fue la del español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), quien fue de los pocos pilotos oficiales de las principales marcas del campeonato que se quedó fuera de la segunda clasificación directa con el undécimo mejor tiempo, en tanto que sorprendió gratamente por su buen rendimiento el también español "Tito" Rabat (Ducati Desmosedici GP17), que acabó noveno.



Rabat, entre los más rápidos a lo largo del fin de semana, supo encontrar algunas "ruedas buenas" durante la tercera y última tanda de entrenamientos libres con derecho al acceso a la segunda clasificación directa, que le permitieron mejorar su tiempo del primer día y mantenerse así entre los más rápidos de la categoría tras "arañar" más de un segundo a su registro del primer día.



Por delante de él estuvieron el francés Johann Zarco, uno de los más rápidos del primer día, y el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), quien sufrió una caída sin consecuencias que no le impidió regresar a su taller para reparar los daños y concluir la sesión.



Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), el más rápido del primer día, no pudo mantener esa privilegiada posición pero logró su pase a la segunda clasificación directa con el sexto mejor tiempo, justo por detrás del italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), quien supo aprovechar el rebufo de la moto de Danilo Petrucci para acabar entre los mejores de la categoría, lo que no pudo hacer su compañero de equipo, el español Alex Rins, quien ocupó una discreta decimoséptima plaza, obligado a pasar por la primera clasificación.



Como Rins, también tendrá que "jugarse" el pase a la segunda clasificación con Maverick Viñales, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), duodécimo y en su caso con cierto mérito por las molestias que aún arrastra del accidente que sufrió en Alemania y que le mantuvo durante varios días en un centro hospitalario de Chemnitz.



Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) fue uno de los pilotos destacados el primer día, con el tercer mejor tiempo de la categoría, pero en la segunda jornada de pruebas "cayó" hasta la decimocuarta plaza, con Pol Espargaró (KTM RC 16), decimoctavo. EFE