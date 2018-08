Rossi lamenta la sequía de victorias de Yamaha

Moto GP

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) lamentó la sequía de victorias de su equipo, pero se mostró esperanzado pues "en las últimas semanas se ha encontrado alguna cosa y están trabajando -en Yamaha-, pero hace falta un poco de tiempo".



"Somos segundo y tercero del campeonato y, en mi opinión, la pena es que no ganamos desde hace muchas carreras y para dar ese último paso sé qué es lo que falta, pero para plasmarlo hace falta un poco de tiempo, intentamos ir carrera a carrera para ser competitivos en la pelea por el podio cada fin de semana", explicó Rossi.



El campeón italiano centró los problemas de Yamaha en que "han fallado en la manera de encarar la nueva centralita, porque la nueva centralita única la hizo el organizador del campeonato para tratar de disminuir la electrónica, para tratar de disminuir las diferencias entre las motos oficiales y las no oficiales, pero sobre todo para tener carreras más bonitas y menos perfectas, por decirlo de una manera".



"Yamaha se lo ha creído y dijo 'ok, es justo', pero, por el contrario, los demás no se lo han creído y han encontrado la manera de hacer esa centralita como la libre", dijo Rossi.



"Hay que intentar hacer siempre el máximo para estar tranquilo y si en la primera mitad del campeonato no hemos conseguido ganar, veremos en la segunda", señaló el piloto italiano.



"De los problemas de electrónica hablo con Yamaha desde agosto del año pasado, desde Austria, y en realidad hasta mayo no vimos demasiados cambios. Ahora, por lo menos, están de acuerdo conmigo. Hay más gente trabajando en esto", recalcó Valentino Rossi. EFE