Pedrosa: "Hay gente que está triste porque no corro el año que viene"

EFE



El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) dijo este jueves que está "sorprendido" por la repercusión que ha tenido el anuncio de su próxima retirada y aseguró que eso "abre un poco los ojos sobre todo" lo que ha hecho.



"Los mensajes han sido muy bonitos, hay gente que está triste porque no corro el año que viene y otros simplemente te agradecen estos años, pero todo esto te hace ver desde fuera cómo te ven a ti, puesto que tú siempre tienes tu propia percepción de las cosas", explicó Pedrosa.



"Al final he notado que todo el mundo tiene esa pena de que no esté corriendo el año que viene, pero es un sentimiento bonito", recalcó el piloto de Repsol Honda.



Sobre sus mejores victorias, Dani Pedrosa recordó precisamente la de Brno en 2012: "Hasta la fecha es sin duda una de las más bonitas; hay otras de las que tengo recuerdos increíbles, pero ésta, peleando con Jorge -Lorenzo- hasta la última curva y con el campeonato en juego, fue increíble".



Ya en "modo competición", el piloto de Repsol Honda señaló: "Es bueno llegar a una pista en la que hemos entrenado, aunque hace mucho más calor que cuando hicimos el test".



"Tengo que mantener los pies en el suelo, porque Alemania también debería haber sido una pista buena y no fue así. Hicimos el test, pero veremos cómo estamos con los demás pilotos en pista y será muy importante ver qué neumáticos tenemos y trabajar para la carrera, pues la clasificación siempre es importante para mí", dijo Pedrosa.



"Estoy intentando recuperar mis sensaciones con la moto. Si las recupero se podrá acercar ese objetivo de la victoria, pero lo primero es reencontrar las sensaciones necesarias", reconoció el piloto de Repsol Honda.