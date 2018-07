Márquez, sobre Lorenzo: "Es positivo tener un compañero cinco veces campeón"

Moto GP

El vigente campeón del mundo y líder del campeonato de MotoGP, Marc Márquez, ha asegurado este viernes que será positivo para él tener "un compañero de equipo cinco veces campeón del mundo", en referencia Jorge Lorenzo, reciente incorporación el equipo Honda para la próxima temporada.



En declaraciones a EFE tras el acto de presentación de la carrera atlética solidaria Allianz Night Run, el piloto ha reconocido que "dentro de un box el primer rival es el compañero de equipo", pero ha asegurado que su relación con Lorenzo es de "respeto mutuo" y que puede "aprender muchas cosas de él".



Sobre la retirada de su compañero de equipo, Dani Pedrosa, el de Cervera ha asegurado que "es la noticia del año": "Lo vamos a echar de menos porque ha sido un referente para muchos pilotos que subíamos", ha recordado.



Márquez, que lleva una ventaja de 46 puntos respecto al segundo clasificado, Valentino Rossi, ha aseverado que no va a pensar en dicha diferencia durante la segunda vuelta de la competición: "Voy a prepararme para la segunda vuelta como si no hubiera ventaja. No podemos caer en el error de confiar en la diferencia de puntos", ha dicho.



Por su parte, su hermano menor, Álex Márquez, ha reconocido a EFE que en la ultima carrera no se quedaron "con buen sabor de boca": "Falta la victoria, ¡así que esperemos que llegue pronto! La segunda parte del campeonato se me da algo mejor que la primera, porque cuesta arrancar un poco", ha explicado el piloto.



En referencia a su renovación con la escudería Estrella Galicia, Álex ha reconocido que "no había otro sitio mejor al que ir" y que "todavía queda mucho por aprender".



"Creo que no era el momento y creo que el año que viene Moto2 me podrá aportar mucho más para poder llegar preparado a MotoGP", ha explicado el joven piloto de 22 años sobre su negativa al ascenso a la máxima categoría del motociclismo.



Los hermanos Márquez correrán esta noche la carrera atlética solidaria Allianz Night Run, certamen que celebra su cuarta edición en Montmeló y en el que se han inscrito más de 1.500 corredores que se batirán, junto a los pilotos, en dos carreras de cinco y diez kilómetros.



Este evento deportivo, creado por la aseguradora y el actual líder del mundial de MotoGP a través de su iniciativa conjunta 'Laps for Life 93', destina parte de las inscripciones a colaborar con proyectos de ayuda a la infancia impulsados por la oenegé Aldeas Infantiles SOS. EFE