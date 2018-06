Joan Mir dice que su fichaje por Suzuki es por lo que "dicta el corazón"

Moto GP

El español Joan Mir, de quien se confirmó días pasados su fichaje por Suzuki para las dos próximas temporadas de MotoGP, dijo que ha sido por lo que "dicta el corazón".



"Básicamente ha sido por lo que me ha dicho mi corazón, ya que había más opciones, pero en Suzuki me he sentido más apoyado", dijo.



"Han apostado más por mí y me he sentido más querido por el trato que me han dado y por eso mi corazón ha decidido que me fuese para Suzuki y estoy convencido de que no estoy equivocado. Creo que todos saben cómo es la fábrica y que están haciendo unos resultados muy buenos; el proyecto que hay es muy bonito y me gustaría continuar con ellos en el futuro", resaltó Mir.



"La decisión la he tomado yo y sólo yo, sí que es verdad que en algunos puntos de vista me han podido dar alguna ayuda para dónde decantarme, pero tenía claro que quería a Suzuki", afirmó sin dudar.



Al ser preguntado por si influyó su nuevo compañero de equipo Alex Rins, Joan Mir aclaró que no, puesto que "ser compañero de equipo de Marc Márquez también sería la bomba; lo que podría aprender al lado de este señor sería la bomba, pero no iban por ahí los tiros, más que nada es que han apostado más fuerte y yo he decidido irme para allí".



Uno de los máximos responsables de Suzuki, el italiano Davide Brivio, señaló en algunos medios de comunicación italianos que veía a Mir como un nuevo Kevin Schwantz, por lo que Joan Mir afirmó que le gustaría.



"Normalmente soy de los que cuando empiezo con algo no suelo cambiar mucho, desde que empecé, con los patrocinadores y con todo, no suelo cambiar, salvo que no quede más remedio, y me gusta estar con quien apuesta por mí; Suzuki ha apostado por mí y espero que en el futuro pueda ser competitivo, crecer con ellos y devolverles todo lo que han puesto ellos", afirmó convencido.