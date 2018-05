La increíble salvada de Jakub Kornfeil en Moto 3 (+Video)

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Jakub Kornfeil, piloto del equipo Redox PrustelGP que participa en Moto 3, ha realizado una salvada para la historia. Durante la caída de su colega, Enea Bastianini, evitó formar parte del accidente a punta de reflejos.

El espectacular incidente, que será recordado por los amantes del motociclismo, se dio durante la vuelta final de la prueba francesa. El piloto italiano perdió el control y cayó fuera de la pista, Kornfeil, se encontró la moto derrapando de frente y no pudo hacer más que saltar por encima de ella, como si se tratase de una prueba de motocross.

Esta acción quedará para la historia:

Sometimes, you just got to SEND IT! 🚀@JakubKornfeil84 goes BIG in the craziest save in #Moto3 history!#FrenchGP pic.twitter.com/VnSPFB7Jlf