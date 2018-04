Iannone cierra las tandas libres como el más rápido

Moto GP

Sábado 21| 12:04 pm





EFE



El italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) cerró este sábado las tandas libres de los entrenamientos para el Gran Premio de Austin de MotoGP en el circuito de Las Américas como el piloto más rápido de la categoría, aunque sin mejorar el tiempo del primer día.



El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue el más rápido de la tercera y última tanda de pruebas libres, con un registro de 2:04.608 que ya no pudo rebajar al comenzar a llover.



Sólo nueve pilotos consiguieron rebajar sus registros del primer día, de ellos cuatro dentro de la segunda clasificación directa.



Aunque esperada por muchos tras los incidentes que se produjeron en la carrera de Argentina, la Comisión de Seguridad que tuvo lugar en el circuito de Austin, no deparó demasiadas novedades, salvo el lógico apercibimiento, sin más, tanto al francés Johann Zarco como al español Marc Márquez para que "relajen" su agresividad en pista.



La organización de la competición se comprometió a intentar que haya más árbitros para evaluar y solventar los incidentes en la formación de salida en el futuro, mientras que Valentino Rossi aprovechó la oportunidad para cargar contra Marc Márquez en multitud de ocasiones -durante una reunión que se prolongó más de una hora y media-, hasta que el vigente campeón del mundo de MotoGP le vino a decir que "Basta ya".



Salvo ese pequeño rifirrafe y teniendo en cuenta que la Comisión de Seguridad se realiza en privado y no hay notificación oficial de lo tratado, los incidentes que se produjeron durante la carrera de Argentina parecen quedar zanjados en este momento.



En lo estrictamente deportivo, la tercera y última tanda de entrenamientos libres se vio reducida en algo más de diez minutos, justo hasta que comenzó a llover nuevamente sobre el trazado de Austin y hasta ese momento sólo habían mejorado sus registros los españoles Marc Márquez y Dani Pedrosa, los dos pilotos de Repsol Honda, el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18).



Márquez marcó un mejor tiempo de 2:04.608 que le dejó a nueve milésimas de segundo del registro del italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), quien no pudo rebajar su registro del primer día, mientras los pilotos oficiales de Yamaha, Maverick Viñales y Valentino Rossi, se quedaron tras ellos sin mejorar sus tiempos, lo que sí hizo Johann Zarco, que se colocó como la tercera Yamaha de la clasificación tras ellos.



Mucho mérito tuvo el rendimiento del segundo piloto del equipo Repsol Honda, Dani Pedrosa, quien a pesar de las fuertes molestias que arrastra con la fractura recién operada de su muñeca derecha, fue capaz de "arañar" en determinado momento dos décimas de segundo a su mejor tiempo para consolidarse en la lista de pilotos con acceso directo a la segunda clasificación.



De esa lista se quedó fuera el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), ayer noveno mejor tiempo, que no pudo bajar su tiempo del primer día mientras que Dani Pedrosa y Johann Zarco, que estaba por detrás de él, le superaron para relegarle a la undécima posición y por tanto obligado a hacer la primera clasificación.



Con la aparición de la lluvia fueron pocos los pilotos que optaron por rodar con el asfalto mojado hasta verse la bandera de cuadros que daba fin a la tercera tanda, aunque algunos completaron un par de vueltas para ver el rendimiento de sus motos en mojado, si bien todo apunta a que mañana no lloverá en Austin.