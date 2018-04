Pedrosa asegura que intentó "ver hasta que punto podía forzar"

Moto GP

Viernes 20| 6:06 pm





"En el primer entrenamiento he intentado ir lo más rápido posible pero sin arriesgar, en cambio por la tarde he visto que estaba muy lejos y sufrir sin tener posibilidades no tenía mucho sentido, por lo que he intentado ver realmente hasta que punto puedo forzar y he empezado con la primera salida que ha ido muy bien, he mejorado mucho mis tiempos y después ya me ha costado más", reconoció el piloto de Repsol Honda.



"Me quedo con eso, que me he esforzado al máximo y he tenido que sufrir mucho, el dolor era igual, pero he podido ir más rápido y al menos estamos en una posición en que sí merece la pena probarlo aunque no sé si realmente voy a poder o no llegar al final, pero ahora los tiempos son algo más decentes y todo tiene más sentido", aseguró Pedrosa, quien afirmó tener ahora "la mano bastante más hinchada y hay que ver cómo recupera para mañana".



Pedrosa, quien afirmó que ha sufrido más que en cualquier carrera que pudo ganar, fue sincero al confirmar que si mañana lloviese "seguramente tendría menos exigencia física, pero sería un poco más peligroso, aunque a lo mejor me da tiempo a recuperar un poco para el domingo. Ahora mismo no lo sé".



El piloto de Repsol Honda dijo entonces que su trabajo por la tarde en Austin se va a centrar en "mantener la inflamación baja para tener más posibilidades de mover mejor la mano y tener más margen. Ese es el reto". EFE