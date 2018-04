Márquez insiste en que no piensa en otra cosa "más que en ser campeón"

Moto GP

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) marcó el mejor tiempo en la primera tanda de pruebas libres del Gran Premio de Austin y tras conseguirlo insistió en que, además de tener muchas ganas de subirse a la moto, cuando lo hizo no pensaba "en otra cosa" que "en ser campeón".



"Si quieres ser campeón sólo puedes pensar en ello y no te puedes despistar con cosas del exterior", recalcó Márquez sobre las "diferencias" con el italiano Valentino Rossi tras lo acontecido en el Gran Premio de Argentina que se disputó en Termas de Río Hondo.



"Tenía ganas de subirme en la moto, ya que Austin es un circuito de los que disfruto y ha sido muy bueno empezar con buen pie. Lástima que fuesen los primeros libres, pero poco a poco se irá viendo durante el fin de semana qué tal va todo", señaló Márquez.



"No hay mucho que decir, aunque sí que esperábamos menos baches, porque nos dijeron que se arreglarían, pero hay los mismos y con polvo que hace que patine un poco, aunque cuando la pista tenga algo más de adherencia se irá acercando todo bastante, pero esto acaba de empezar", manifestó el piloto de Repsol.



Al ser preguntado por Rossi y sobre si se habían visto, Marc Márquez afirmó: "No, no nos hemos visto, pero no pasa nada, para mí es uno más".



Al referirse a los primeros entrenamientos en Austin, Marc Márquez señaló: "La adherencia de la pista no era buena y sigue habiendo baches, pero estoy contento porque hemos hecho todo el entrenamiento con el mismo neumático y veremos si esta tarde podemos probar los neumáticos apropiados, ya que parece que mañana podría llover, así que hoy es un día importante".