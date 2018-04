Pedrosa: "Austin es una de las peores pistas para estar mal"

Moto GP

Jueves 19| 4:21 pm





Mañana sabremos mejor cuál es la situación real", añadió.



Involucrado en uno de los percances de la complicada carrera de Argentina, Dani Pedrosa señaló que "no hay mucho que decir".



"Está bastante claro en general. Fue una situación difícil para estar conforme con muchas de las cosas que pasaron", añadió.



Pedrosa señaló que sufre dolores, pero que necesita probarse sobre la moto.



"Es inexplicable que a Márquez se le sancionara y a Zarco no, pero no está en la decisión de los que corremos", subrayó.



El piloto de Repsol Honda comentó sobre su lesión que le habían quitado la escayola recientemente. "Lo único que he podido hacer es algo de movilidad e intentar bajar la inflamación al máximo, pero es todavía muy pronto", comentó.



"Hay que ser positivo más que negativo, pues si miras el negativo, está claro que todo es muy difícil porque perdí puntos en una carrera que era ventajosa para mí y además me penaliza en esta. La parte positiva es que el escafoides está bien, que era mi gran miedo", reconoció Dani Pedrosa, quien dijo no conocer el plazo exacto para su recuperación completa. EFE