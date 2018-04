Dovizioso achaca sus problemas "a un conjunto de cosas"

Moto GP

Viernes 6| 6:54 pm





"No me he sentido bien con la moto, por la tarde ha habido mucho viento, las condiciones de la pista no eran tan malas, pero el viento lo ha complicado todo, no hemos sabido trabajar y tampoco he pilotado bien", reconoció Dovizioso.



"En la última salida no he sido capaz de cuadrar una vuelta buena, siempre cometía pequeños errores y no he podido mejorar el tiempo de la mañana, que era el objetivo, para terminar entre los mejores", aseguró el piloto italiano.



"Por las condiciones atmosféricas que nos podemos encontrar, se puede complicar el intentar conseguir una buena posición de salida, aunque no está todo dicho", dijo Dovizioso, que recordó haberlo hecho ya "en el pasado" y recordó que "nunca hemos comenzado aquí siendo muy rápidos". EFE