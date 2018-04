Moto GP

Viernes 6| 6:18 pm





"Nos ha ido como nos ha ido. Las condiciones de hoy, especialmente por el viento, han multiplicado un poco los puntos débiles de la moto nueva, por lo que la rueda delantera está un poco menos en contacto con el suelo que con la moto antigua", explicó Lorenzo.



"En la curva rápida antes de la recta larga pierdo medio segundo ya que no puedo abrir gas a tope y si lo hago no me siento seguro", reconoció el piloto de Ducati. EFE