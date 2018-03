Jorge Lorenzo quiere ser "el segundo campeón del mundo con Ducati"

Moto GP

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) recalcó durante un acto anoche en Madrid que su único objetivo y prioridad es "acabar" lo que empezó, al referirse que quiere ser "el segundo campeón del mundo con Ducati".



"Ojalá que lo consigamos, pero primero hay que ganar un gran premio", recordó.



"Hay que ganar un gran premio y luego, el segundo, el tercero y así quizás lo consigamos", incidió Lorenzo, que agregó que no le preocupa su renovación. "Lo único que me preocupa es ir rápido con esta moto y el resto lo hará Albert Valera -su representante- ya que si hay resultados mi valor será más alto y desde luego a día de hoy mi palmarés es muy bueno", declaró.



El triple campeón del mundo de MotoGP dijo estar obsesionado exclusivamente con "el trabajo, la preparación física y con conseguir una moto más al estilo de Lorenzo, además de en ganar más fuerza y mejorar sobre todo la moto".



"Ducati ha hecho un gran trabajo durante el invierno, la moto gira más en las curvas, mejora la potencia y hace que la moto sea algo más rápida, pero a alto régimen sigue siendo nerviosa y eso es un problema de tendremos a lo largo de la temporada porque ya están cerrados los motores y por ello habrá que mejorar en otras cosas", explicó el piloto de Palma de Mallorca.



Lorenzo no pudo terminar la primera carrera de Catar por un problema con los frenos pero aún así restó importancia al hecho de no sumar puntos pues "en MotoGP no se puede afirmar nada, está todo muy igualado y cambian las cosas de un circuito a otro; parece que cuando estás bien has encontrado la solución y no es así cuando llegas a otro circuito, pero le pasa a todos los pilotos y todas las marcas así que hay que seguir trabajando muy duro y los resultados tienen que llegar".



"No hay circuitos ni buenos ni malos, siempre pienso en que el siguiente puede ser un circuito para conseguir la victoria y por eso todo es posible y en Argentina es igual", resaltó Lorenzo.



"En la carrera de Catar me estaba recuperando y en Argentina hay que seguir con la línea en la que hemos trabajado en todos los circuitos y en la puesta a punto que me venga mejor para las características que tiene ahora la moto", destacó el piloto de Ducati.



"Y no es una impresión que me estuviese recuperando, es un hecho y si se ve la diferencia de las últimas vueltas, había disminuido en las dos últimas vueltas, no me invento nada, otra cosa es si hubiese rodado en el ritmo de Márquez y Dovizioso en esas ultimas vueltas, pues ellos rodaron en 55 bajos y yo no lo había hecho todavía, pero quién sabe si con menos gasolina hubiese pasado", continuó explicando Lorenzo sobre la carrera de Catar.

"Está claro que desde la primera vuelta tuve problemas en los frenos en la primera frenada fuerte y eso te hace perder, no sé si una, dos o tres décimas, pero si lo sumas durante esas trece vueltas, seguramente cuando empecé a recuperar posiciones en lugar de a tres segundos lo mismo estaría a un segundo o segundo y medio", recalcó.



El problema con los frenos todavía no tiene una explicación clara, pues tras la carrera se habló tanto de un posible fallo del sistema como del montaje, pero Jorge Lorenzo aclaró que "Brembo él suministrador de los frenos- no ha dado una respuesta específica a ese problema".



"Tenemos que esperar porque no lo sabemos, pero no habría freno; sinceramente no me quiero posicionar en ese tema -si fue un fallo mecánico o humano-, mejor preguntad a los ingenieros de Ducati, a Gigi -Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati- o a alguno de ellos para que te dé una respuesta más específica", sugirió.



En cualquier caso Jorge Lorenzo valoró muy positivamente la actitud de Gigi Dall'Igna tras la carrera ya que fue a verlo y estuvo hablando "como una hora". "Eso lo aprecio mucho, tuve un momento de bajón, pero soy duro de cabeza y no necesito muchas palmadas en la espalda para seguir trabajando", sentenció.



Con la deportividad que le caracteriza, Jorge Lorenzo reconoció el mérito de la victoria de su compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso, al asegurar que estaba "contento con Ducati y con la victoria, Dovizioso es un piloto muy inteligente y frío y en el cuerpo a cuerpo lo ha demostrado, además de que le sigue sacando el máximo a esta moto tan especial".