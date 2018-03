Dovizioso: "Salir delante es importante, pero no fundamental"

Moto GP

Viernes 16| 4:59 pm





"No veo que aquí sea fundamental la posición en la salida y no estoy muy preocupado en esto", señaló el italiano.



"Hay gran igualdad entre muchos pilotos y entre muchas motos y luego habrá que ver qué condiciones nos encontraremos el domingo, porque el año pasado en carrera nos encontramos con condiciones bastante extremas y la carrera fue lenta y ahora ya se está rodando muy fuerte", continuó el piloto italiano.



"Sé en qué tengo que trabajar para tratar de estar lo más a punto posible para la carrera y estamos concentrados en estas cosas, pero por suerte somos rápidos de manera bastante fácil y esto ayuda muchísimo en el trabajo, porque puedes fijarte en los pequeños detalles, que después en la carrera pueden marcar la diferencia", recalcó Dovizioso.



"Si miras el tiempo de esta tarde de Valentino -Rossi- parece que no está muy bien, pero en mi opinión ha ido bien, como el año pasado, cuando apareció de repente en carrera y tiene experiencia y método. Yo también uso este método", reconoció el piloto de Ducati, quien aseguró que "será fundamental quién sea más hábil al gestionar el desgaste de los neumáticos". EFE