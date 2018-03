Espargaró y Redding apuntan a los primeros puestos con Aprila

Moto GP

EFE

El español Aleix Espargaró y el británico Scott Redding aspiran a estar entre los mejores en el mundial de MotoGP que empieza el próximo 18 de marzo con el Gran Premio de Catar, en el circuito de Losail, al manillar de las Aprilia RS-GP, cuyo equipo oficial se presentó hoy en la localidad italiana de Scorzé.



Espargaró y Redding serán los puntales del equipo Aprilia Racing, que de la mano del italiano Fausto Gresini, el ingeniero jefe del equipo, el también italiano Romano Albesiano, y los máximos responsables del Grupo Piaggio, propietario de la marca Aprilia, presentaron el proyecto de competición de 2018 en las instalaciones de ésta en la localidad italiana de Scorzé, muy cerca del departamento de competición, en Noale.



El presidente del Grupo Piaggio, el italiano Roberto Colaninno, fue uno de los protagonistas, junto a los pilotos, de presentar el proyecto del equipo Aprilia Racing para la temporada 2018 en la que hasta ochenta personas han trabajado en el desarrollo del producto de competición con una media de edad de 32 años, lo que ya de por sí "da una imagen de la juventud y ganas de cuantos forman el proyecto", dijo Colaninno.



Si en 2017 el objetivo de Aprilia y de Aleix Espargaró era estar entre los diez primeros, algo que consiguió en siete ocasiones, con un sexto como mejor clasificación, para 2018 el gran objetivo del equipo es estar habitualmente entre los mejores de la categoría dirigidos por Romano Albesiano, del que Roberto Colaninno resaltó que había conseguido formar "un equipo altamente competitivo y mi confianza en él y en su capacidad de trabajo es total y absoluta".



"Para nosotros la temporada pasada fue muy positiva, gracias al gran trabajo de Aleix y de todo el equipo y aunque se podría decir que yo soy el entrenador, es el resto del equipo que está aquí quien ha sabido sacar el mayor provecho pero sí que es cierto que la presión en grande pero al final estamos hablando de competición pura y dura", comentó Romano Albesiano.



El ingeniero jefe de Aprilia comentó que "la moto parte sobre la base del año pasado pero casi todo es nueva en ella, desde el motor hasta el chasis pasando por la aerodinámica y la electrónica, si bien hay que destacar que el equilibrio y el rendimiento general del conjunto ha mejorado notablemente", agregó Albesiano.



"Los pilotos enseguida reconocieron el trabajo realizado durante la pretemporada, en la que desde las primeras jornadas valoraron la mejoría experimentada respecto al prototipo de 2017", dijo el ingeniero jefe de Aprilia, quien destacó el estrecho vínculo que hay entre "el desarrollo de la moto de competición y la moto de calle, cuyo principal exponente, la Aprilia RSV4 -campeona del mundo de Superbike varias temporadas- cuenta, por ejemplo, con una equipación extra de aletas aerodinámicas como las de la moto de MotoGP".



Aleix Espargaró y Scott Redding fueron los siguientes en intervenir en la presentación de la escuadra italiana, resaltaron su entrenamiento durante el invierno, en el que ambos se plantearon como gran objetivo perder el máximo de kilos para quedarse en el límite de la categoría, el español practicando esquí y ciclismo y el británico con el boxeo.



"Estoy muy ilusionado con la nueva moto, que se adapta mucho mejor a mí que la del año pasado y me gusta mucho más que la de 2017, aunque lo más importante es poder trabajar un segundo año con todo el mundo, con la misma gente, para lograr esa continuidad que le hace falta a cualquier piloto", reconoció Aleix Espargaró.



En tanto, Scott Redding afirmó que espera "mucho de esta primera temporada, en la que he notado una gran mejora desde los primeros entrenamientos que realicé en Valencia y los que luego hicimos en Malasia, Tailandia y Catar, en donde siempre he conseguido una gran mejora", dijo.



Para Romano Albesiano el objetivo de la temporada es estar siempre entre los diez primeros y si se realiza un gran trabajo de puesta a punto optar a estar siempre entre los cinco primeros, lo que se encargó de recalcar Aleix Espargaró al sentenciar que "hay que estar entre los cinco primeros".



Por último, intervino el propietario del equipo Gresini, el italiano Fausto Gresini, quien tiene contrato con Aprilia hasta finales de 2021, quien mostró las mismas ganas que los pilotos por comenzar una temporada en la que espera que "el entusiasmo y el trabajo realizado durante el invierno no tiene que permitir dar un importante paso adelante".



"Honda, Ducati y Yamaha son los favoritos, con Marc Márquez a la cabeza por ser el campeón, pero no será una competición fácil pues todos estamos cada vez más cerca, aunque espero que nosotros podamos luchar por estar con los mejores, ese es nuestro ambicioso objetivo", aseveró Fausto Gresini.