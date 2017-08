Rossi: "Esta vez las orejas de burro las repartimos 3 ó 4"

Moto GP

Domingo 6| 2:19 pm





El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), reconoció tras concluir cuarto el Gran Premio de la República Checa que "interpretar el momento para entrar a cambiar de moto" no es su punto fuerte, "pero esta vez las orejas de burro nos las repartimos entre tres o cuatro".

"Las carreras de bandera a bandera no son mi fuerte, aunque esta vez acabamos cuartos, no como en Alemania, que desde el muro me mostraron la pizarra durante varias vueltas y me quedé fuera, pero aquí hice caso, pero la pizarra salió una vuelta tarde, ha habido un problema de comunicación del que seguro que aprenderemos algo", afirmó el piloto italiano de Yamaha./ EFE