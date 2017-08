Rossi: "Todo el mundo puede dar un cinco por ciento más por Ángel"

Moto GP

Sábado 5| 1:41 pm





El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP aseguró que "todo el mundo puede dar un cinco por ciento más por Ángel Nieto".

"Creo que todo el mundo correrá mañana un poco por Ángel, también los pilotos de las categorías pequeñas, porque él era el rey de las categorías pequeñas", dijo Rossi sobre los posibles homenajes a Ángel Nieto en las carreras de Brno.

"El fin de semana no está tan mal, me he sentido bastante cómodo con la moto, hoy hemos mejorado, he visto que podía ser rápido con los neumáticos blandos, sabía que tenía que intentarlo para meterme en la primera fila, que es muy importante", reconoció.

"Salir desde la primera fila es muy importante para mañana porque creo que cualquiera de los que estamos entre los siete primeros podemos pelear, seguro, por el podio, no sé si por la victoria, pero por el podio seguro que sí", afirmó Rossi, quien explicó que "la elección de los neumáticos está abierta, podemos correr con el medio, podemos correr con el duro, o con una combinación de los dos, dependerá mucho de la temperatura"./ EFE