Márquez asegura que "será importante gestionar bien los neumáticos"

Moto GP

Sábado 5| 1:13 pm





El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno reconoció que tendrá que "estar atento y tener un buen ritmo, pero a la vez gestionar bien los neumáticos y en esto Dani -Pedrosa- normalmente tiene uno de sus puntos fuertes".

"Si al final la carrera fuese esta tarde me preocuparía más Dani, pero conociendo a Valentino Rossi, si fuese otro no, pero siendo Valentino, al final mañana estará allí y luchará por la victoria, pero serán cruciales las últimas vueltas y los neumáticos, ya sea con el medio o el duro, bajan bastante de rendimiento", explica el líder de Repsol Honda.

La de hoy fue su 69 mejor clasificación de entrenamientos y, al respecto, Marc Márquez señaló que "es un número especial, el dorsal de Nicky Hayden, y luego se lo dedicaré en las redes sociales, por que es difícil conseguirlas".

"Brno es uno de los circuitos en donde normalmente en el pasado he sufrido un pelín, más que en otros circuitos, pero este fin de semana me estoy encontrando bastante bien, tengo un ritmo bueno, no como en Alemania, lógicamente, pero sí un ritmo para poder luchar por la victoria", afirmó el piloto de Repsol Honda.

Al ser preguntado por las modificaciones realizadas en el carenado de su moto, Marc Márquez aseguró que "con estas alas hemos ganado algo de aceleración, uno de los puntos en los que sufríamos nosotros, y hemos podido compensarlo en otros aspectos".

"En este circuito, por ahora, nos encontramos bien, pero habrá circuitos, como quizás el siguiente -Austria-, que nos tocará sufrir un poco más, pero de momento nos estamos encontrando bien y, aparte, mi compañero de equipo siempre ha ido muy rápido aquí y es de los circuitos en donde pilota mejor", recalcó Márquez.

En cuanto a la posibilidad de homenajear de alguna manera a Ángel Nieto, el piloto de Repsol Honda dijo que "será un día especial para todos los pilotos y está claro que a cualquiera de nosotros nos gustaría ganar para dedicar la victoria pero lo importante es que será un domingo más de carreras, un domingo más de la que era su gran pasión, y sea el resultado que sea todos le dedicaremos este domingo tan especial"./ EFE