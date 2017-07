Marc Márquez: "El campeonato ha sido hasta ahora una montaña rusa para todos"

Moto GP

Viernes 14| 2:13 pm





EFE



El vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Honda), ha manifestado esta tarde en el Circuito de Barcelona-Cataluña que el campeonato "ha sido una montaña rusa para todos" y que en la segunda parte del Mundial "todo esta abierto" en la lucha por el título.



Márquez ha reconocido que no se esperaba alcanzar el parón veraniego como líder con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y que a partir de la próxima prueba en Brno (República Checa) "tendremos que ser más regulares, así como fuertes en cualquier situación de carrera para estar siempre entre los cinco primeros".



Marc Márquez participará esta noche en el Circuito de Barcelona-Cataluña en la carrera atlética solidaria Allianz Night Run, junto a unos 1.200 corredores. Las aportaciones de los participantes irán destinados a proyectos de la ONG Aldeas Infantiles SOS.



En la presentación del evento también ha estado su hermano Álex Márquez, que continúa recuperándose de la lesión que sufrió en el Gran Premio de Alemania de Moto2 y no podrá correr esta noche.



Marc Márquez ha analizado la situación del MotoGP para el que ve hasta "cinco candidatos" para luchar por el campeonato del Mundo, incluyendo a su compañero de escudería Dani Pedrosa, del que le separan 26 puntos.



Con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Maverick Viñales (Yamaha), el piloto de Cervera considera que para revalidar el título "como mínimo tendré que ganar dos carreras" y estar en el resto "entre los cinco primeros".



Sobre sus rivales, Márquez ha señalado que Maverick Viñales "tiene velocidad" y es "un poco superior" a Valentino Rossi (Yamaha). El cerverino considera que el italiano "necesita más velocidad, porque con experiencia no le basta".



Marquez ha apuntado a Andrea Dovizioso (Ducati) como "el más constante y el tapado" del grupo de candidatos y no ha descartado en la lucha por el campeonato a Dani Pedrosa porque "no hace mucho ruido pero siempre está ahí".



El piloto de Honda también ha tenido palabras para Jorge Lorenzo (Ducati), del que piensa que podrá hacer "podios e incluso ganar una carrera" en lo que queda de Mundial, pero que para optar al título "tiene que conocer mejor la moto y al equipo, que es lo que le está costando".



El tres veces campeón del mundo de MotoGP realizará el lunes y el martes de la próxima semana unos ensayos en Brno (República Checa) para probar "pequeñas mejoras" en su Honda.



Márquez ha considerado una "gran noticia" la decisión del Circuito de Barcelona de hacer obras para mejorar la seguridad del trazado catalán, tal y como recientemente habían solicitado los pilotos, de cara a la próxima temporada.



Por su parte, Álex Márquez ha señalado que no es una situación idónea para ganar el Mundial de Moto2 los 60 puntos que le separan del liderato y que para él quedan "nueve finales en las que daré el máximo".