Pedrosa defiende la primera plaza con éxito y suficiencia

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) defendió con éxito y suficiencia el liderato durante toda la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de España de MotoGP que se disputó hoy, viernes, en el circuito de Jerez de la Frontera.



Pedrosa, que ha ganado en dos ocasiones en Jerez (2008 y 2013), siempre ha estado en el podio del Gran Premio de España -salvo en 2016 que fue cuarto- desde que ascendió a la categoría reina del motociclismo mundial en 2006.



Tras Pedrosa se clasificaron el australiano Jack Miller y el británico Cal Crutchlow, todos ellos sobre sendas Honda RC 213 V, con Jorge Lorenzo en una más que meritoria cuarta plaza, aunque a ocho décimas de segundo del registro del piloto de Repsol.



La notable mejoría que experimentaron las condiciones de la pista tras el paso de las motos de Moto3, permitió a los pilotos de MotoGP comenzar a mejorar sus tiempos desde el minuto uno de la segunda tanda de entrenamientos libres.



El alemán Jonas Folger (Yamaha YZR M 1) fue el primer líder en esas nuevas condiciones, pero apenas una vuelta después ya le habían superado tanto el australiano Jack Miller (Honda RC 213 V), como el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), mientras que por detrás se establecía una bonita lucha en un nutrido grupo de pilotos para conseguir acabar entre los diez primeros y de esa forma ganarse el paso directo a la segunda clasificación del sábado.



El español Aleix Espargaró fue de los primeros en rodar por los suelos al perder adherencia la rueda delantera de su Aprilia RS-GP en la curva nueve, la curva de Ángel Nieto, el mismo sitio en el que instantes después también tuvo un percance Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y en su caso intentó arrancar nuevamente su moto pero no pudo y tuvo que regresar a la carrera hasta su taller para continuar con la segunda moto la tanda.



Y, mientras Viñales corría en busca de un medio de transporte que le llevase a su taller, el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) se puso al frente de la clasificación al superar por una décima de segundo al piloto de Repsol, pues Márquez había logrado superar al australiano Miller por 45 milésimas de segundo.



Pero Crutchlow no estuvo demasiado tiempo líder, Dani Pedrosa, el más rápido con la pista mojada por la mañana, se volvió a colocar primero, secundado por Jack Miller y Jonas Folger, para protagonizar una serie de vueltas rápidas casi consecutivas que le consolidaron en la primera posición en tanto que tras él los cambios fueron una constante.



Entre los que aspiraban a entrar en la segunda clasificación directa se pudo ver por primera vez a Pol Espargaró junto a su nueva KTM RC 16, equipada con un nuevo motor y carenado del fabricante austríaco, a escasas 39 milésimas de segundo del inglés Scott Redding (Ducati Desmosedici GP16) y por delante de Álvaro Bautista, también sobre una GP16.



Los minutos finales depararon alguna que otra sorpresa pues en su decimosexta vuelta Jorge Lorenzo ascendió hasta la segunda posición, con tres de los cuatro parciales en vuela rápida para quedarse a 62 milésimas de segundo del piloto de Repsol Honda.



Los pequeños "flecos" que le fallaron en ese giro, los enmendó en gran medida en el siguiente, en el que encadenó su segunda vuelta rápida consecutiva y con ello doblegó a Pedrosa para colocarse líder de la clasificación, aunque eran los minutos finales, cuando todos los pilotos hacen el último cambio de neumático para buscar un mejor tiempo.



Así, Cal Crutchlow fue el primero en desbancar de la primera posición a Jorge Lorenzo, seguido posteriormente por Dani Pedrosa, el primero en bajar del minuto y cuarenta segundo en los 4.423 metros del trazado andaluz, en tanto que su compañero de equipo, el vigente campeón mundial, parecía no tener todo en su sitio.



Marc Márquez se vio relegado a la novena plaza primero, que acabó siendo la decimocuarta, por detrás del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y el alemán Jonas Folger y por tanto fuera temporalmente ambos de la segunda clasificación directa.



Aleix Espargaró enmendó en gran medida el fiasco de su caída, que le relegó a las últimas posiciones de tabla de tiempos, con una última vuelta magistral, en la que se coló en la segunda clasificación, noveno, justo por delante de su hermano Pol y la KTM.

