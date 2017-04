Lorenzo: "Con una vuelta perfecta podría estar entre los cinco primeros"

Moto GP

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), undécimo al término de la primera jornada del Gran Premio de Austin de MotoGP aseguró a pesar de estar fuera de la segunda clasificación directa por ahora, que "si me sale una vuelta perfecta podría estar entre los cinco primeros".



No obstante, Jorge Lorenzo dijo que "va a ser difícil, porque todo el mundo va a apretar y hay mucho nivel y muchas motos competitivas, pero lo importante es tener buenas sensaciones con la moto y dar varias vueltas al mismo ritmo".



"Estoy muy contento", resaltó Lorenzo, si bien reconoció que "la posición no es buena, porque estamos fuera de la Q2, pero hay otra oportunidad mañana y no descarto estar en ella".



"Están las cosas muy apretada del cuarto hacia atrás, pero la sensación general con la moto ha sido buena, siguiendo con la ergonomía de la moto que ya vimos en Argentina iba mejor y con eso mañana esperamos dar otro paso de confianza y de velocidad", comentó el piloto de Ducati sobre los cambios en la ergonomía de la moto que realizó en Argentina.



"No hay nada que te dé un segundo, pero sí pequeños detalles que te dan centésimas en cada curva y que al final te permiten estar más cerca de los pilotos de delante y todavía estamos a viernes y quedan probar todos los neumáticos para ver cuál será el de carrera, porque incluso el blando trasero no se descarta", explicó Lorenzo.



"Las sensaciones son mucho mejor y hay que reafirmarlo con un gran tiempo mañana", recalcó Jorge Lorenzo.



En cuanto a la lucha entre Márquez y Viñales, Jorge Lorenzo afirmó que "el campeonato es muy largo y se ha visto muchas veces a lo largo de la historia cómo pilotos con mucha ventaja luego han perdido el Mundial y por eso no se podrá decir nada en ese sentido después de esta carrera, porque puede llover, romper el motor o te pueden tirar".



"Márquez en Argentina estaba muy fuerte hasta su caída y éste es su circuito y, además, va más rápido a una vuelta y es el que tiene mejor ritmo, pero Viñales también va muy bien, está muy centrado y la Yamaha incluso aquí parece muy competitiva", continuó.



"A Márquez le daría un poco más de tranquilidad ganar aquí ya que si perdiese más puntos, eso le metería más presión y le haría arriesgar un poco más en las siguientes carreras", explicó Lorenzo.

EFE