Márquez: "He gastado mi comodín pronto, pero seguiré sumando"

El tres veces campeón de MotoGP Marc Márquez ha lamentado haber gastado el "comodín" demasiado pronto, tras la caída el pasado domingo en el Gran Premio de Argentina, si bien se ha mostrado convencido de que tiene la mentalidad de "seguir sumando" con vistas a lo que queda de temporada.



Recién llegado de Brasil, el piloto catalán ha asistido en la presentación de la decimotercera edición de los "Relatos Solidarios del Deporte", libro al que ha prestado su imagen para recaudar fondos para la asociación pro personas con parálisis cerebral Esclat.



Márquez firmó un cuarto puesto en la primera carrera del año, disputada en Catar, por detrás de Valentino Rossi (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati) y Maverick Viñales (Yamaha), mientras que en el Gran Premio de Argentina, disputado el pasado fin de semana, se fue al suelo en la cuarta vuelta y Viñales repitió triunfo.



A pesar de que, tras las primeras dos carreras, la diferencia con respecto a su compatriota es de 37 puntos, el piloto del equipo Repsol Honda ha afirmado que tiene la mentalidad correcta para seguir sumando puntos.



"He gastado mi comodín muy pronto, pero tengo la mentalidad de intentar acabar las carreras y seguir sumando", ha puntualizado Márquez, quien ha reconocido que a lo largo de todas las temporadas "los errores se pagan caro".



En cualquier caso, ha puntualizado que en Argentina abandonó luchando por las primeras posiciones, algo que confía en demostrar dentro de una semana en el Gran Premio de las Américas, que tendrá lugar en Austin (Estados Unidos), uno de sus circuitos favoritos.



"Cada año es diferente, pero sí que es cierto que la de Austin es la carrera donde tengo mejor palmarés", ha explicado el piloto ilerdense, quien espera "poder conseguir el primer podio del año".



Sobre sus opciones con vistas al Mundial, Márquez se ha mostrado cauto y ha bromeado sobre sus máximos rivales en la clasificación general.



"De momento, hay siete pilotos por delante, pero sí que parece que los dos pilotos de Yamaha son los que pondrán las cosas más difíciles", ha reconocido entre risas.



En este sentido, ha elogiado el magnífico inicio de su compatriota Maverick Viñales: "El debut de Maverick en Yamaha ha sido perfecto y creo que todo el mundo lo podía intuir. Quizá lo que no me esperaba es este inicio mío. Pero tenemos tiempo de dar la vuelta. Somos luchadores".



Durante el acto, a Márquez, aficionado del Barcelona, se le ha preguntado sobre la situación por la que pasa el primer equipo de fútbol, marcada por la derrota (3-0) ante el Juventus en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



"En el fútbol hay muchos factores que pueden influir en el resultado. Los jugadores del Barça ya lo hicieron ante el Paris Saint Germain y se puede volver a hacer. Nosotros estaremos apoyándolos", ha opinado sobre una posible remontada en el partido de vuelta, que se disputará en el Camp Nou. EFE