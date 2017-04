Márquez sobre Rossi: "Los amigos los tengo en el pueblo"

Moto GP

Martes 11| 1:32 pm





EFE

El piloto español Marc Márquez, triple campeón mundial de MotoGP, dijo hoy que su relación con Valentino Rossi "ahora es cordial" y "profesional", aunque reconoció que en la pista son "todos rivales" y que sus amigos están en el pueblo.



"No podemos olvidar que todos somos compañeros, pero somos todos rivales y queremos estar ahí delante. Los amigos los tengo en el pueblo", afirmó Márquez, en un evento de Estrella Galicia 0.0 en Sao Paulo, al ser preguntado por su relación con el piloto italiano.



Márquez, de Repsol Honda, apuntó que "el tiempo lo cura todo", en referencia a los múltiples roces que ha tenido sobre la pista y fuera de ella en los últimos años con "Il Dottore".



No obstante, el piloto de Cervera subrayó que Rossi es un "ícono" del motociclismo y aún es un "referente" para él.



"De Valentino hay cosas en las que me fijo porque se pueden aprender muchas cosas, pero de Pedrosa también, en Viñales también hay que fijarse y ver qué puntos tiene fuerte", añadió.



Márquez pasó por la capital paulista tras competir el pasado fin de semana en el Gran Premio de Argentina, donde se fue al suelo en la cuarta vuelta.



El actual campeón de MotoGP dijo que a pesar de no haberse subido al podio tras dos carreras disputadas, pues fue cuarto en Catar, "el nivel está ahí" y que intentará "seguir mejorando" en busca de la primera victoria de la temporada.



Márquez buscará cambiar este irregular inicio de temporada en la próxima prueba que se disputará el próximo día 23 en el trazado de Austin, en el estado estadounidense de Texas, donde se mantiene invicto con cuatro victorias en igual número de carreras.