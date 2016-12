Moto GP

Jueves 15| 7:17 pm





"Valentino Rossi estuvo muy, muy cerca de ser piloto de Fórmula 1". Graziano Rossi, su padre, lo confesó en Monza durante el Rally Show en la región italiana que venció el nueve veces campeón del mundo de MotoGP. Fue precisamente eso, su devoción por el motociclismo, lo que le hizo descartar el cambio de dos a cuatro ruedas: "Lo único que se puede comparar a la MotoGP es un Fórmula 1. Puede hacer otros deportes de motor, pero sería dar un paso atrás. Valentino se negó en aquel momento porque su amor por la MotoGP era demasiado grande y eso le sugirió no cambiar de deporte. Por eso hoy le tenemos en MotoGP".

Rossi probó por primera vez en Ferrari de F1 en 2004, en Fiorano, y repitió en varias ocasiones con el F2004 durante el verano 2005. Montezemolo le ofreció aquel test en el que se quedó a tres segundos del récord de Schumacher. "La hipótesis de pasarme a la F-1 sigue siendo tan lejana como antes de hacer las pruebas. Pero me ofrecieron la posibilidad y no podía decir que no", dijo él entonces. "Me han dicho que no lo diga, pero he hecho buenos tiempos", añadió sonriendo. La especulación terminaba con su renovación por Yamaha, pero el italiano mantuvo más jornadas de pruebas con Ferrari en Cheste y Mugello al menos en 2006 y 2008, además de su visita a Montmeló en 2010 con el F2008.

Para más información click aquí: As.com