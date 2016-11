Márquez: "Hemos hecho un gran año"

Moto GP

Domingo 13| 2:31 pm







Hay curiosidad por ver otros boxes, por ver cómo va Lorenzo con la Ducati"

El piloto español Marc Márquez dijo tras acabar en segunda posición el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última prueba del Mundial del que ha sido campeón en MotoGP, que su equipo ha hecho "un gran año" y ha sabido "camuflar" los problemas.

"Tenía ganas de acabar la temporada porque hemos hecho un gran año, aunque con errores que hay que mejorar. Hemos conseguido camuflar los problemas que hemos tenido, como se ha visto hoy en la aceleración. En 2017 hay mucho trabajo por hacer, aunque soy consciente de que el martes, en un abrir y cerrar de ojos, no se va a solucionar ese problema", explicó.

Sobre la carrera de este domingo, el piloto catalán comento: "He tenido un problema en la salida con el embrague y me ha costado muchísimo adelantar a Iannone y a Valentino, porque no llegaba pegado en las frenadas, y me ha complicado muchísimo la primera parte de la carrera".

"En la última parte he empezado a disfrutar y ha sido una lástima que no haya durado más. Lo importante es que hemos terminado a un buen nivel y, a pesar de todos los problemas que hemos tenido este año, hemos terminado como toca", recalcó.

Márquez reconoció que de no haber sido por esos problemas podía haber ganado en Cheste. "Pero una carrera tiene todos los factores. Si eres el más rápido al final pero has cometido errores al principio no hay excusa. Hoy Jorge ha sido el más rápido, pero entre la salida y que me ha costado mucho adelantar, ha hecho que perdiese mucho tiempo", destacó.

Sobre los entrenamientos del próximo martes para la nueva temporada, el campeón de Moto GP reconoció que hay cierta curiosidad ante los cambios que ha habido en otras escuderías.

"Hay curiosidad por ver otros boxes, por ver cómo va Lorenzo con la Ducati, al que le deseo lo mejor como compañero, pero espero que no vaya mas rápido que con la Yamaha porque entonces tendremos problemas. También por ver a Viñales con la Yamaha, que serán los dos principales alicientes, aunque lo que pase en nuestro box es lo más importante", concluyó. EFE