Lorenzo: "No ha sido una vuelta perfecta, podía haber ido más rápido"

Moto GP

Sábado 12| 3:02 pm





El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo, aseguró que la suya "no ha sido una vuelta perfecta, ha sido perfecta en los últimos tres parciales".

"Con los últimos neumáticos he mejorado en todos los parciales menos el primero, donde prácticamente he hecho el mismo tiempo con los tres neumáticos y eso es porque he frenado con esos dos neumáticos últimos muy tarde en la primera curva y me he ido largo y ahí he perdido un par de décimas", comentó Lorenzo.

"Parece mentira porque el tiempo es estratosférico, pero es la verdad; se podía haber ido un poco más rápido, pero en el resto del circuito sí que ha sido una vuelta prácticamente perfecta", dijo el piloto de Yamaha.

"La verdad es que tenía miedo de que en la primera vuelta no pudiera aprovechar al máximo el neumático porque en el último libre la primera vuelta que he hecho con neumáticos nuevos ha sido muy lenta, en 31.7, así que pensaba que podía ir un poco más rápido, pero no más", reconoció.

"Y he sido dos segundos más rápido, con poca gasolina y con dos neumáticos nuevos, tanto adelante como atrás", agregó.

"Me he sorprendido con ese 29.8 y también después de mejorarlo; ha sido un día de sorpresas, en el que todo te va bien, la moto funciona bien, los neumáticos perfectos, y todo te sale", manifestó Jorge Lorenzo.

En cuanto a su rendimiento respecto al mostrado por rivales como Márquez o Viñales, el triple campeón del mundo de MotoGP señaló: "Cuanto más adherencia haya en pista, mejor para mi estilo".

"Con el duro soy bastante competitivo, pero quizás el neumático por excelencia para poder hacer paso por curva sea el blando; los neumáticos que ha traído aquí Michelin son buenos así que ojalá esta carcasa se mantenga para el año que viene pues esa confianza es la clave para ir rápido aquí y hacer una vuelta muy buena", aseguró Lorenzo.

"En cuanto al ritmo, hemos estado siempre muy iguales en todos los entrenamientos, tanto Márquez como yo; Viñales en algún entrenamiento ha estado más lejos, pero está bastante cerca y Rossi al final también se ha acercado, aunque parece que está un paso por detrás", dijo el piloto de Yamaha.

"En carrera nunca se sabe", reconoció Jorge Lorenzo, "puedes salir, encontrarte muy bien y tener un ritmo fenomenal, o puedes sufrir un poco más y tener más dificultades, veremos con el depósito lleno y neumáticos nuevos, quizás cambia la cosa"./ EFE