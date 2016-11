Márquez: "Lo hemos intentado, pero Jorge ha hecho una gran vuelta"

Moto GP

El español Marc Márquez, segundo mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo, ha afirmado que lo ha intentado "pero Jorge ha hecho una gran vuelta".

"Ha sido una calificación muy luchada y era uno de esos entrenamientos que, como es la última carrera de la temporada, sabía que sería difícil, pero si que es cierto que lo hemos intentado pero Jorge ha hecho una gran vuelta", recalcó Márquez.

"Mañana, para la carrera, yo creo que en ritmo estamos más parejos, pero será difícil batirlo y seguirle durante toda la carrera, aunque lo intentaremos con la misma estrategia del año pasado, seguirlo hasta el final para ver si llegamos con un poquito más de aire y podemos atacar", recordó el piloto de Repsol Honda.

Durante los entrenamientos Marc Márquez tuvo un pequeño incidente con el italiano Andrea Iannone, al que restó importancia, aunque dijo: "En el momento ese cuando te vienes jugando una caída y en vuelta rápida y hay uno que te estorba, como ya ha pasado en la Q1 con Crutchlow y no sé quien más, da un poco de rabia pero es entendible; algún día no veré yo a alguien y lo estorbaré, pero en ese momento te enfadas".

No fue el primer percance pues en la caída ya dio una patada a las defensas del trazado. "Estaba un poco revolucionado, es la última carrera y aunque no lo parezca estamos sufriendo y tengo que ir muy centrado, apretar a tope para intentar sacar todo porque estamos perdiendo bastante en aceleración, sobre todo en el último parcial, en la entrada en meta".

"Es un fin de semana que me estoy encontrando bien con una moto y un poquito peor con la otra, no sé por qué, pues al final son iguales, pero me he caído con la que me encontraba bien y cuando he visto que no se podría reparar para la calificación he tenido ese punto de rabia, porque sabía que me tocaría ir con la que no me gustaba tanto, pero bueno, al final ha salido bien", lamentó el campeón del mundo de MotoGP de 2016.

"Desde que soy campeón no llevo muy buena racha, pero mañana es la última carrera para disfrutar, porque a la siguiente tendremos la presión de volver a luchar por el campeonato, así que mañana veremos cómo va, porque igual salimos y Jorge está tan inspirado que veo que ni intentándolo o arriesgando un poco más puedo, y nos tendremos que conformar, pero si hay la mínima posibilidad lo intentaremos", aseguró el piloto de Repsol Honda.

"Será una carrera en la que Jorge quizás marque un poco la pauta, pues es el que está teniendo mejor ritmo y está siendo muy constante y después estoy yo, que no estoy lejos, está Viñales, que no está tampoco lejos y Valentino, que no se le puede descartar nunca"", indicó Márquez. EFE

