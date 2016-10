Márquez: "He salido a pista pero no estaba al ciento por ciento"

Moto GP

El español Marc Márquez acabó siendo el más rápido en la primera jornada del Gran Premio de Malasia de MotoGP, a pesar de arrastrar una gastroenteritis y por ello que "ya por la mañana no me encontraba muy bien pero he podido salir a pista, aunque no me sentía al ciento por ciento".

"Después del primer entrenamiento y del esfuerzo no me encontraba demasiado bien y me ha venido un bajón, porque la gastroenteritis también te deshidrata, por lo que al ver las condiciones de la pista en la segunda tanda libre hemos decidido no salir", dijo Márquez.

"Vamos a intentar mejorar para mañana después de este descanso, que espero me haya venido bien para estar más descansado mañana y, sobre todo, el domingo", dijo el piloto de Repsol Honda, que no quiso hacer más declaraciones del primer día. EFE

