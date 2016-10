Iannone: "Es un trazado muy bonito, pero no será fácil para mí"

Moto GP

Jueves 27| 7:08 am





El italiano Andrea Iannone regresa a la competición tras sufrir una lesión en la vértebra D3 en el Gran Premio de Motorland Aragón sin ningún tipo de presión por parte de Ducati pero con poca confianza en poder rendir al máximo.

"No sé cómo será esta pista para mí, pues el asfalto es completamente nuevo, pero seguro que será dificilísimo por el calor que hace, las frenadas y las aceleraciones, seguro que no será un circuito fácil, pero es un trazado muy bonito y que me gusta y no hemos perdido la capacidad de pilotar, pienso que dependerá de mi estado físico el hacer una buena carrera", explicó Iannone.

"No me he subido en una moto en este tiempo y he comenzado la recuperación física corriendo muy despacio, ya que al principio me hacía daño y he trabajado mucho con las piernas y con las partes del cuerpo que podía utilizar, pues con los brazos tenía dolores y así los podía evitar", reconoció el piloto italiano.

"Ha sido muy difícil estar en casa, pero sinceramente ahora estoy muy contento de regresar al campeonato, que era lo que realmente quería, porque para mi no ha sido fácil tener que estar todo este tiempo de recuperación y ver las carreras por televisión", dijo Andrea Iannone.

"Estar fuera de las carreras desde Aragón ha sido muy duro y me he podido dar perfecta cuenta de cuán complicada es una lesión de este tipo en nuestro cuerpo y, sobre todo cuando pilotas una moto, los médicos me decían que había que tener un poco de paciencia, estar tranquilo y atento al proceso de recuperación, pero es muy duro", comentó Iannone en el circuito de Sepang.

"No sé cómo estaré mañana, el problema es que cuando vas en moto molesta bastante la espalda y parece que es algo normal que suceda, espero estar lo menos mal posible y quizás tenga que usar calmantes o algo así para superar el dolor". agregó el piloto italiano. EFE

2016-10-27