Rossi: "No he tenido oportunidad de felicitar a Márquez"

Moto GP

Jueves 20| 6:54 am





El italiano Valentino Rossi, que no acudió a la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de Australia de MotoGP, comentó que no había podido "ver a Márquez para felicitarle!", aunque, dijo. "supongo que nos encontraremos y tendré la oportunidad de hacerlo durante el fin de semana".

Ya centrado en la competición, Rossi reconoció que "siempre es una sensación fantástica llegar aquí, sobre todo con este tiempo, es uno de los mejores circuitos de la temporada, sin duda el más particular, hace un poco de viento pero aún así es fantástico, la pista parece que está en buenas condiciones, bien preparada", explicó el piloto de Yamaha.

"Una lástima que la previsión del tiempo sea mala, sobre todo para mañana, puesto que es importante si está seco o mojado, y también la temperatura, ya que es un circuito muy particular para los neumáticos, que tienen un compuesto asimétrico con dos partes muy diferentes", dijo Rossi.

"Si hay buena temperatura todo es más fácil, pero si hace frío es peligroso, siempre tienes que prestar atención ya que es un circuito muy rápido", agregó el piloto italiano.

"El año pasado tuve problemas en los entrenamientos pero en carrera fui muy fuerte y hubo una gran batalla, por lo que intentaremos hacer otra buena carrera, sobre todo tras el fallo de Motegi, ya que tenemos que ser competitivos para intentar subir al podio", señaló Valentino Rossi.

"Tras Motegi no estaba enfadado, sino triste por perder la oportunidad de hacer una buena carrera y por intentar pelear y llevarme algo a casa después del buen trabajo de entrenamientos y de conseguir el primer puesto, ya que cuando pasa esto es una pena", reconoció Rossi, quien añadió que "no sé si es bueno o malo, pero no sentí el error y mirando la telemetría es difícil entenderlo".

"Lo bueno es que aún quedan carreras para intentar lograr buenos resultados", explicó. EFE

2016-10-20