Marc Márquez: "Me queda mucho por delante"

El español Marc Márquez, que logró en Japón su tercer título mundial de MotoGP y el quinto de su carrera, aseguró que aún es joven y que le "queda mucho por delante".

El pentacampeón mundial más joven, con 23 años, siete meses y 27 días, aseguró en declaraciones que distribuye el equipo que "todavía" se ve "como un chaval" y no como un hombre.

"Sigo aprendiendo, me queda mucho por delante y sé que somos humanos y quizás tropezamos con una misma piedra. Pero es cierto que año tras año se nota la experiencia, no sólo dentro de la pista, sino también fuera. Vas aprendiendo cómo gestionar la presión los fines de semana de Gran Premio, cómo organizar el día a día en casa, los entrenamientos para llegar preparado a las carreras. Siento que he crecido en esos aspectos", argumentó.

Márquez comentó que aunque la gente pueda pensar que ganar tres títulos de la máxima categoría en cuatro años haya sido fácil "no lo ha sido en absoluto".

"No es nada fácil y quizás el aprendizaje del año pasado me costó un título, porque cometí muchos errores y el año que viene seguro que será otra película distinta. Lo importante es ser constante y estar siempre entre los tres primeros", dijo.

En este sentido, insistió que esta temporada intentó aprender del año pasado "y utilizarlo, aunque es algo relativo, porque también influye cómo se encare el campeonato al principio de la temporada".

"Si consigues una renta, es mucho más fácil gestionarlo", continuó, "cuando cometes un error al principio y se te pone el Mundial cuesta arriba, eso te obliga a arriesgar más. De todas formas, gracias a la ayuda de todo el equipo, es cierto que he aprendido mucho del año pasado para gestionar las situaciones más críticas, sumando puntos muy valiosos".

Marc Márquez aunque admitió que "siempre hay puntos en los que mejorar" se pondría una nota de "9,5". "Ese medio punto seguramente me lo dejé en el Gran Premio de Francia, que quizás era un error que no tocaba, o en alguna carrera que también arriesgué más de la cuenta y no debía hacerlo, como en Silverstone, aunque consiguiera salvar la situación y terminar cuarto. De todos modos, este año creo que ha sido muy bueno", afirmó./EFE

