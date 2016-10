Lorenzo: "Decepcionado y enfadado con el pequeño error que he cometido"

Moto GP

Domingo 16| 12:14 pm







Seguramente hemos sido la fábrica que menos hemos mejorado desde principio de año"

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), que no pudo concluir el Gran Premio de Japón de MotoGP al sufrir una caída, explicó que se sentía "decepcionado y enfadado con el pequeño error" que ha cometido.

Lorenzo dijo tener "ganas de unos neumáticos un poco más seguros con los que evite las caídas". "Pero bueno, como ha sucedido hoy, dos ceros de los pilotos de Yamaha que le pueden suceder a cualquiera en las próximas carreras y el campeonato puede variar muchísimo en un instante".

El piloto de Yamaha atribuyó la caída "al neumático delantero, que tuvo vibraciones desde la primera vuelta y al final cada vez iba peor y no podía frenar con confianza, todo lo que perdía era en la frenada". "No perdía en aceleración pero luego me lo recuperaba todo en la frenada".

Al explicar la caída aseguró que haber abierto "treinta centímetros antes que en la vuelta anterior y se me ha cerrado de delante y no he podido salvarla".

Aún así, Jorge Lorenzo felicitó a Marc Márquez por su título y reconoció: "Ha sido el mejor en muchos sentidos, en regularidad, en constancia, en inteligencia, en saber qué hacer en carrera, y en agua ha sabido aguantar encima de la moto y, sobre todo, en carreras en donde tenía problemas con la moto ha sabido aguantar en segunda o tercera posición y así es como se gana el campeonato, ha sido el mejor con diferencia este año e intentaremos batirlo en el futuro".

"Las estadísticas lo dicen todo de él pues está igualado en el récord de clasificación de entrenamientos con nosotros con sólo 23 años; lleva muchas victorias y ya cinco títulos mundiales, pero en motociclismo nunca se puede dar nada por sentado e intentaremos batirle el año que viene", afirmó el piloto de Yamaha.

Lorenzo fue crítico con Yamaha al reconocer: "Seguramente hemos sido la fábrica que menos hemos mejorado desde principio de año a ahora, como hemos visto hoy, cuatro marcas tienen opciones de ganar y tanto Ducati como Suzuki están a un gran nivel".

"Yamaha tiene su parte de culpa pues este circuito ha sido muy favorable para nosotros en los últimos cuatro o cinco años, pero en este, a pesar de que lo hemos intentado, ha sido imposible, tal vez también por la elección del neumático delantero", agregó Lorenzo./ EFE