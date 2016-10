Lorenzo: "Dependerá de algunos factores y de cómo nos encontremos"

Moto GP

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), tercero en los entrenamientos para el Gran Premio de Japón de MotoGP, a pesar de sufrir una fuerte caída que le obligó a pasar por el hospital, se mostró confiando en luchar por la victoria.

Aunque reconoció: "Dependerá de algunos factores, como la salida, de cómo nos encontremos con la moto y de gestionar el neumático trasero".

Sobre su accidente, Lorenzo explicó: "En este circuito, especialmente, nos estaba costando calentar los neumáticos; pasó ayer con Pedrosa y hoy la temperatura era un poco mayor y me he confiado un pelín, pensando que el neumático estaba ya caliente y he tirado demasiado en esa curva".

"Si hubiera tirado a mitad de circuito no hubiera pasado nada, pero además he empezado a hacer esa curva en tercera en lugar de en segunda y así el control de tracción no funciona tan bien y la combinación de las dos cosas me ha hecho salir por arriba", comentó Jorge Lorenzo.

El vigente campeón del mundo aseguró haber tenido miedo de hacerse daño, aunque enseguida explicó que se quedó más tranquilo cuando vio que "no había lesión en la pierna izquierda y sólo era una distensión en el músculo del gemelo".

"En la cabeza me he dado un golpe bastante fuerte, aunque no demasiado, y durante un minuto y medio veía borroso, como cuando lloras, pero luego se ha pasado, si bien por precaución, el doctor Chartre y sobre todo los médicos japoneses han querido llevarme al hospital para hacerme un chequeo general", explicó Lorenzo sobre el percance matinal.

Lorenzo aseguró que sabía los motivos que provocaron la caída. "Si calentaba bien los neumáticos y hacía esa misma curva en segunda marcha, no me volvería a pasar".

Tras su regreso Jorge Lorenzo admitió: "Al principio me ha costado volver a coger el ritmo porque me dolía la mano y la pierna al doblarla, pero cuando el cuerpo ha cogido calor he ido rodando más rápido"./ EFE