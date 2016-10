Márquez: "Con la primera plaza estaría más contento, pero aún así lo estoy"

Moto GP

Sábado 15| 9:19 am





El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del segundo mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Japón de MotoGP señaló que "con la primera plaza estaría más contento". "Pero aún así lo estoy, creo que hemos hecho un buen fin de semana hasta el momento".

"Ayer ya vi que podíamos estar cerca, pero aún no pilotaba como yo quería, no me encontraba a gusto con la moto y hoy, esta mañana, hemos dado un gran paso y por la tarde no hemos podido mejorar, quizás probemos alguna cosa mañana, pero pequeña, creo que lo tengo bastante claro y el objetivo al menos es luchar por el podio", aseguró Márquez.

En lo que se refiere a la caída de Jorge Lorenzo, el piloto de Repsol Honda explicó: "Cuando he visto la caída repetida la verdad es que ha sido extraña, este fin de semana ha habido una serie de caídas extrañas, que no son muy frecuentes en MotoGP, pero eso te hace estar mucho más atento".

"En algún momento al empujar más o menos te entra la duda, así que vale más no ir dos décimas más rápido a una vuelta y asegurar un poquito, pero cuando estás encima de la moto se te olvida y empujas al ciento por ciento", reconoció el líder del mundial de MotoGP.

En cuanto a sus rivales para la carrera nipona, Marc Márquez manifestó: "Rossi está listo para luchar por la victoria, pero de momento no lo veo superior en lo que a ritmo se refiere, quizás en el 'warm up', porque es un hombre de domingos, encuentra algo y entonces será superior, pero de momento me encuentro a un nivel muy similar al suyo, junto a Jorge y luego están Dovizioso, Crutchlow, que no están nada mal y también las dos Suzuki".

"Al principio de la carrera costará marcar las diferencias pero una vez bajen los neumáticos será cuando lo tengamos que gestionar un poquito mejor", agregó el piloto de Repsol Honda.

"El objetivo aquí es intentar terminar la carrera, intentar terminar en el podio ya que estoy rodando rápido y si bien en la televisión se ve que vamos al mismo nivel, la moto no es del todo estable pero hay que ser constantes. En carrera creo que si se mantiene la concentración al ciento por ciento podemos hacer un gran fin de semana", dijo Márquez.

"Seguramente, en algún momento de la carrera tendremos que adelantar, tendremos que pelear y, sea el piloto que sea, intentaremos dar el ciento por ciento", aseguró el piloto de Repsol sobre la posibilidad de plantar batalla durante la carrera./ EFE