Rossi: "Es mi tercera mejor clasificación del año y estoy muy contento"

Moto GP

Sábado 15| 8:58 am





El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de Japón de MotoGP en Motegi se mostró muy contento con el resultado y explicó ya que ésta fue su "tercera mejor clasificación del año".

"Estoy muy contento porque este año me siento muy fuerte en entrenamientos", aseguró.

"Aunque no estoy al ciento por ciento y he sufrido algo, no me siento fantástico pero en los cuartos libres ya hemos conseguido una buena puesta a punto de la moto y he podido hacer una muy buena vuelta y frenar muy bien en la curva once, lo que ha sido muy bueno", señaló el piloto italiano, quien reconoció que "salir primero siempre es importante". "Veremos qué pasa mañana".

"Este es el mejor resultado de entrenamientos de este año porque estaba sufriendo y si bien esta mañana teníamos las cosas claras, al salir estaba el séptimo u octavo y me preocupé un poco pero con tres o cuatro cambios me he sentido mucho mejor", explicó Rossi, que igualó el récord de 64 "pole position" que hasta ahora compartían Lorenzo y Márquez.

"Es increíble que luchemos por ese récord tres pilotos y al mismo tiempo cuando hace dos o tres años pensaba que nunca volvería a lograr una, así que acumular tres me satisface muchísimo", aseguró el campeón italiano./ EFE