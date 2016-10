Yamaha contesta a Lorenzo: "Esto es negocio, no caridad"

Yamaha no permitirá que Lorenzo entrene por el momento con Ducati / Foto EFE

Moto GP

Viernes 14| 5:00 pm





AS.com

Enroncinarse, para quien no lo sepa, es enrocarse contra algo o alguien de manera testaruda, tal cual hacía Rocinante, el caballo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se lo leí a Alfredo Relaño en cierta ocasión y siempre se me viene a la mente lo de enrocinarse cuando me encuentro a alguien encerrado en sus trece y sin ánimo de reflexionar acerca de sus argumentos y los del contrario.

Lin Jarvis ha explicado, con la educación exquisita que le distingue, en una rueda de prensa convocada por él mismo las razones por las que no permitirá Yamaha a Jorge Lorenzo, piloto que dicho sea de paso le ha dado tres títulos de piloto en MotoGP a él y a su fábrica, rodar en el test de Ducati en Jerez.

