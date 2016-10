Lorenzo: "Mi motivación es conseguir el mayor número de victorias posibles"

Moto GP

El español Jorge Lorenzo, vigente campeón del mundo de MotoGP, reconoció en Motegi que su motivación "no está en conseguir el subcampeonato, sino el mayor números de victorias posibles".

"Más vale un campeonato que diez subcampeonatos, pero mucho mejor ser subcampeón que tercero", recalcó Lorenzo, quien por ahora no tiene la autorización de Yamaha para realizar las pruebas de Jerez, tras la conclusión del mundial, con Ducati.

"Los contratos son los contratos. Lo lógico es que acabe cuando termina la última carrera y evidentemente me encantaría poder probar en Jerez, pero no es una decisión que dependa de mí, sino de Yamaha; por los años que hemos vivido, la buena relación que hemos tenido y todo lo que hemos conseguido juntos, creo que me lo merezco, pero de momento tengo que tener la autorización para probar en Valencia y ya veremos para Jerez", dijo Jorge Lorenzo.

"Es evidente que, y más con el nuevo reglamento de menos test, cuanto más puedas probar es mucho mejor, pero bueno...Vamos a ver si es posible o no y, en caso de no poder, intentar aprovechar al máximo los días que tengamos en 2017", recalcó Lorenzo sobre la posibilidad de subirse a la Ducati antes de que acabe el año.

En otro momento a Jorge Lorenzo se le comentó la sustitución de Andrea Iannone por Héctor Barberá en Japón para afirmar que "es una gran oportunidad que tiene para demostrar su gran valía ya que es un piloto muy rápido, muy agresivo y ahora tiene una de las mejores motos de la parrilla, pero no le será fácil porque notará algún cambio entre la oficial y la suya. Estoy contento por él".

Y ya, al hablar de su prueba con el Fórmula Uno, Jorge Lorenzo dijo que "me encantaría probarlo más veces, me supo a poco, pero como piloto de motos tengo todavía mucho por hace, si bien en principio no me planteo la posibilidad de intentarlo seriamente". EFE

