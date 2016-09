Dall'Igna: "El paso de Lorenzo a Ducati no evitará los abucheos"

Moto GP

Miércoles 14| 9:11 am





As.com

El director general de Ducati cree que el paso de Lorenzo a la fábrica de Borgo Panigale no hará que desaparezcan las críticas de muchos aficionados italianos al vigente campeón del mundo de MotoGP. "No creo que verlo en Ducati evite los abucheos. Está claro que enfrentarte a Valentino, de largo el piloto más popular, es difícil para todos", dice sin dudarlo Dall'Igna, que confía en que Lorenzo les dé el salto de calidad que en el presente Mundial no han podido dar con Andrea Dovizioso y Andrea Iannone como tándem de piloto

