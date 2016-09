Pedrosa: "Esta temporada ha sido realmente complicada"

Moto GP

Domingo 11| 11:31 am





As.com

Dani Pedrosa se convirtió en el octavo ganador diferente de MotoGP en los últimos ocho grandes premios. El catalán de Honda volvió a ganar en Misano, su primer triunfo esta temporada: "Estoy muy contento, personalmente esta temporada ha sido muy complicada como todo el mundo sabe. Este fin de semana las sensaciones han sido muy buenas excepto en la clasificación. Me he centrado en el ritmo de carrera, mi ritmo ha sido muy constante, he tenido mis puntos fuertes y los he sabido aprovechar. Esta victoria es para todos los aficionados y para el equipo".

VEA MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

2016-09-11